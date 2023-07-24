Togg’un sedan modeli geliyor! Çıkış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yollarındaki Togg sayısı bini aştı. Bu sayı yıl sonunda 28 bine kadar çıkacak. Öte yandan Togg’un sedan modeli ise 2024 banttan inecek. Üretim süreci nasıl devam ediyor? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

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