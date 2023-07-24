24 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Togg’un sedan modeli geliyor! Çıkış tarihi belli oldu

Togg’un sedan modeli geliyor! Çıkış tarihi belli oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2023 09:22
Türkiye'nin yollarındaki Togg sayısı bini aştı. Bu sayı yıl sonunda 28 bine kadar çıkacak. Öte yandan Togg’un sedan modeli ise 2024 banttan inecek. Üretim süreci nasıl devam ediyor? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çıkış tarihi belli oldu
Çıkış tarihi belli oldu
Togg yeni sedan model geliyor
Togg yeni sedan model geliyor
2. el otomobil satışlarında yeni dönem!
2. el otomobil satışlarında yeni dönem!
2. el fırsatçılığı! Fiyatlar sıfırı geçti
2. el fırsatçılığı! Fiyatlar sıfırı geçti
Araç satışında aksesuar oyunu!
Araç satışında aksesuar oyunu!
Sıcak havada araba kullanırken dikkat!
Sıcak havada araba kullanırken dikkat!
Dolandırıcıların yeni yöntemi!
Dolandırıcıların yeni yöntemi!
2. el araçta usulsüz satışa denetim
2. el araçta usulsüz satışa denetim
Otomobil fiyatları nasıl etkilenecek?
Otomobil fiyatları nasıl etkilenecek?
Fırsatçıların 3 sıfır kurnazlığı!
Fırsatçıların 3 sıfır kurnazlığı!
İkinci el araç satışına fiyat düzenlemesi
İkinci el araç satışına fiyat düzenlemesi
Otomobil satışında yeni uygulama
Otomobil satışında yeni uygulama
Daha Fazla Video Göster