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Togg’un kullanım alanı genişliyor! Kamu kurumları Togg satın alacak

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Giriş: 18.01.2023 09:08
Türkiye'nin otomobili Togg kamu kurumlarının gözdesi olacak. 2035 yılına kadar 30 bin araç, devlet kurumlarının kullanımına sunulacak. İlk alım ise bu yıl gerçekleşecek.
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