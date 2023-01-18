Togg’un kullanım alanı genişliyor! Kamu kurumları Togg satın alacak

Türkiye'nin otomobili Togg kamu kurumlarının gözdesi olacak. 2035 yılına kadar 30 bin araç, devlet kurumlarının kullanımına sunulacak. İlk alım ise bu yıl gerçekleşecek.

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