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TOGG'un ilk sahipleri belli oldu! İlk teslimat ne zaman?

A Haber
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Giriş: 30.03.2023 10:49
Yerli otomobil TOGG için ön siparişlerin ardından aracı teslim almaya hak kazananlar belli oldu. Böylece, T10X için ön sipariş veren 177 bin 467 kişi arasından, 20 bin kişi yerli otomobil sahibi oldu. Sipariş hakkı kazananlar araçlarını ne zaman teslim alacak? Kalan ödemelerini ne zaman yapacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Öte yandan TOGG, Alman basınında geniş yer vurdu. TOGG'a yoğun rağbet olduğuna dikkati çeken gazete 2030'a kadar 1 milyon araç satışının hedeflendiği belirtildi.
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