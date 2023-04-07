TOGG'larla ilgili yeni paylaşım! T10x TIR'lara yüklendi sevkiyatlar devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan ve çekiliş ile sahipleri belirlenen TOGG'larla ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda T10x modellerin sevkiyatlarının devam ettiği belirtildi.

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