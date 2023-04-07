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TOGG'larla ilgili yeni paylaşım! T10x TIR'lara yüklendi sevkiyatlar devam ediyor

İHA
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Giriş: 07.04.2023 15:23
Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan ve çekiliş ile sahipleri belirlenen TOGG'larla ilgili yeni bir paylaşım yapıldı. TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda T10x modellerin sevkiyatlarının devam ettiği belirtildi.
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