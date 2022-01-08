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TOGG’dan Bakan Varank’a sergiden görüntülü yanıt! Sosyal medyada gündem oldu

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Giriş: 08.01.2022 09:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaşımına TOGG'dan yanıt geldi. Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili girişim grubu TOGG'un ABD'de sergilenen aracıyla ilgili müzikli bir video paylaşmıştı. TOGG'un resmi Twitter hesabında Bakan Varank'ın paylaşımı alıntılanarak bir paylaşım yapıldı. Bakan Varank'ın videosunda yer alan müzik paylaşımın fonuna eklenerek ABD sergisinden görüntüler paylaşıldı. Varank ise TOGG'un paylaşımını alıntılayarak, "Kaputa vurmasaydınız keşke" ifadelerini kullandı.
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