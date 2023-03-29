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TOGG'da kura günü

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Giriş: 29.03.2023 10:55
TOGG ön sipariş için binlerce kişi başvurularını tamamladı. Sırada kura heyevcanı var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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