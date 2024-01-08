TOGG yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor | TOGG'un kaç modeli var?

TOGG, yeni bir model çıkaracağını duyurmasının ardından sedan modelin ilk görüntüsünü de paylaştı. Yeni modelin özellikleri neler? Otomotiv Piyasaları Uzmanı Göksel Erkoyuncu, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN