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TOGG yeni modeliyle dünya sahnesine çıkıyor | TOGG'un kaç modeli var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 10:50
TOGG, yeni bir model çıkaracağını duyurmasının ardından sedan modelin ilk görüntüsünü de paylaştı. Yeni modelin özellikleri neler? Otomotiv Piyasaları Uzmanı Göksel Erkoyuncu, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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