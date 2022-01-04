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TOGG yeni modeliyle CES 2022 fuarında! Nefesler tutuldu

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Giriş: 04.01.2022 11:58
CES 2022 fuarına katılacak olan yerli otomobil TOGG, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Paylaşılan kısa video sonrasında, görüntülerdeki tasarımın sedan modele ait olduğu ve sürpriz bir tanıtım gelebileceği konuşulmaya başlandı.
TOGG yeni modeliyle CES 2022 fuarında!
TOGG yeni modeliyle CES 2022 fuarında!
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