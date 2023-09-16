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Ticaret Bakanlığı’nın tedbirleri ikinci el araç fiyatlarında düşüş sağladı

A Haber
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Giriş: 16.09.2023 12:03
Ticaret Bakanlığı tarafından alınan son tedbirler ile otomobil piyasasında fiyatlar düştü. A Haber muhabiri Figen Koçak’ın konuğu olan OTOSTAT Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan detayları anlattı.
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