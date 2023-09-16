Ticaret Bakanlığı’nın tedbirleri ikinci el araç fiyatlarında düşüş sağladı

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan son tedbirler ile otomobil piyasasında fiyatlar düştü. A Haber muhabiri Figen Koçak’ın konuğu olan OTOSTAT Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN