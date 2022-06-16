Tesla fena tosladı! Elon Musk...

Markanın üst yönetisici Elon Musk'un gözbebeği meşhur elektirikli otomobil markası Tesla, duvara fena tosladı. Son rapora göre; ABD'de otomatik sürüş sistemleri olan araçlar içinde son bir yılda en çok kazaya karışan araçların Tesla üretimi olduğu saptandı.