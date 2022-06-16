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Tesla fena tosladı! Elon Musk...

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Giriş: 16.06.2022 09:36
Markanın üst yönetisici Elon Musk'un gözbebeği meşhur elektirikli otomobil markası Tesla, duvara fena tosladı. Son rapora göre; ABD'de otomatik sürüş sistemleri olan araçlar içinde son bir yılda en çok kazaya karışan araçların Tesla üretimi olduğu saptandı.
Tesla fena tosladı!
Tesla fena tosladı!
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