16 Haziran 2022, Perşembe
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Tesla fena tosladı! Elon Musk...
Markanın üst yönetisici Elon Musk'un gözbebeği meşhur elektirikli otomobil markası Tesla, duvara fena tosladı. Son rapora göre; ABD'de otomatik sürüş sistemleri olan araçlar içinde son bir yılda en çok kazaya karışan araçların Tesla üretimi olduğu saptandı.