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Stokçuluk yapan otomotiv bayine para cezası!

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Giriş: 10.12.2021 16:24
İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle para cezası verildi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi. Yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığınca, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimaller yakından takip edilmektedir. Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir.” denildi.
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