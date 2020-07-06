Son dakika haberi... Türkiye otomotiv sektörünün haziran ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle marttan itibaren yaşanan gerilemenin ardından yeniden 2 milyar doların üzerine çıktı. İlk 6 ayda otomotivde büyüyen tek ülke Türkiye oldu. Peki pazarda en çok talep gören modeller hangileri? Otohaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan, A Haber canlı yayınında otomotiv sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye otomotiv sektörünün haziran ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle marttan itibaren yaşanan gerilemenin ardından yeniden 2 milyar doların üzerine çıktı. İlk 6 ayda otomotivde büyüyen tek ülke Türkiye oldu. Peki pazarda en çok talep gören modeller hangileri? Otohaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan, A Haber canlı yayınında otomotiv sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi.

HAREKETLİLİK BİR ANDA ARTTI

Bolkan, otomotiv sektöründeki rakamları değerlendirerek, "Son 4 aylık dönemde Kamu Bankalarının başlattığı düşük faizli kredi kampanyasıyla zaten 2019 yılının son çeyreği son derece hareketli geçmişti ve bu hareket Ocak ve Şubat ayına da yansımıştı. Pandemi sebebiyle birlikte 1-2 aylık bir duraksama yaşadık ama bu düşük faizli kampanyanın tekrar edilmesi sayesinde ertelenen talebin de düşük maliyetli krediyi bulmasıyla birleştirildiğinde hareketlilik bir anda arttı." dedi.

HANGİ MODELLERE İLGİ DUYULUYOR?

Bolkan, "Türkiye'de en çok "C sekmenti" dediğimiz otomobiller ilgi görüyor ve burada da sedanlar ağırlıklı. Bu açıdan bakıldığında Egea, Renault Megane sedan var Toyota Corolla var bu modeller çok iyi satılıyor. Toplam otomobil pazarında yüzde 40'ları sedanlardan oluşuyor. "SUV" araçların yükselişi de kayda değer. Sonrasında hatchbackler geliyor." ifadelerini kullandı.

DİZELDEN UZAKLAŞMA VAR

Ticari araçlarda önemli bir artışın görüldüğünü belirten Bolkan dizel araç satışlarıyla ilgili de "Tüketiciler dizelden uzaklaşmaya başladılar." dedi.