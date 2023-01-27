Son dakika: Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme! 260 bin araç satışı mercek altında

Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. Detayları A haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

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