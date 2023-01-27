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Son dakika: Sıfır kilometre otomobil satışına inceleme! 260 bin araç satışı mercek altında

A Haber
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Giriş: 27.01.2023 09:30
Hazine ve Maliye Bakanlığı, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Eylül ayından bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı. Detayları A haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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