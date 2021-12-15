15 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Son dakika | Otomobil stokçularına operasyon! 51 kişi gözaltında

Son dakika | Otomobil stokçularına operasyon! 51 kişi gözaltında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2021 11:00
Son dakika haberi... Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobil stokçularına operasyon
Otomobil stokçularına operasyon
Türkiye’de nadir araçlardan
"Türkiye’de nadir araçlardan"
İstediği fiyat şaşkına çevirdi
İstediği fiyat şaşkına çevirdi
500 TL’den kaçayım derken 10 bin TL’den olmayın
500 TL’den kaçayım derken 10 bin TL’den olmayın
Stokçu bayiye rekor ceza!
Stokçu bayiye rekor ceza!
Otomobil uyanıkları 2.el sıfır araç satıyor
Otomobil uyanıkları 2.el sıfır araç satıyor
Klasik otomobillere ikinci baharını yaşatıyor
Klasik otomobillere ikinci baharını yaşatıyor
Araç stoklayarak kim, ne yapmak istiyor?
Araç stoklayarak kim, ne yapmak istiyor?
Ve başladı! Aman dikkat cezası var
Ve başladı! Aman dikkat cezası var
En güvenli otomobil hangisi? İşte en sağlam çıkan otomobil
En güvenli otomobil hangisi? İşte en sağlam çıkan otomobil
2. el araçlara domino etkisi ile zam
2. el araçlara domino etkisi ile zam
Domino etkisi ile zam
Domino etkisi ile zam
Daha Fazla Video Göster