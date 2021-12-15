15 Aralık 2021, Çarşamba
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Son dakika | Otomobil stokçularına operasyon! 51 kişi gözaltında
Son dakika haberi... Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.