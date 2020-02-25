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25.02.2020
Hasarlı otomobillere yoğun ilgi! |Video
Sıfır otomobil alamayan vatandaşlara önceden ikinci ele yöneliyordu. Son dönemde ikinci el otomobillere görülen fiyat artışının ardından gözler artık hasarlı araçlara çevrildi. Sanayide hasarlı ya da az hasarlı araçlardan adım atılacak yer kalmadı. Hasarlı araç fiyatları nasıl? Detaylar A Haber ekranlarında...
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