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Sık arızalanan araç için bedel iadesi! Yargıtay’dan emsal kusurlu araç kararı

A Haber
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Giriş: 26.12.2022 15:52
Yargıtay, kusurlu araçlar için emsal niteliğinde bir karara imza attı. Birçok kez aynı arızayı veren aracın iadesinin yasal faiziyle alıcıya ödenmesine hükmedildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Avukat Mehmet Fatih Önsöz, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Sık arızalanan araç için bedel iadesi
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