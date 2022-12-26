26 Aralık 2022, Pazartesi
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Sık arızalanan araç için bedel iadesi! Yargıtay’dan emsal kusurlu araç kararı
Yargıtay, kusurlu araçlar için emsal niteliğinde bir karara imza attı. Birçok kez aynı arızayı veren aracın iadesinin yasal faiziyle alıcıya ödenmesine hükmedildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Avukat Mehmet Fatih Önsöz, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.