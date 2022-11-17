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Sigortada indirim

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Giriş: 17.11.2022 13:35
Trafik sigortalarında düzenlenen yeni poliçe sistem ile değişikliğie gidiliyor. Yeni dönemde fiyat kademelerine iki basamak daha eklenecek. 'Çok riskli sürücüler'e yüzde 200 zam yapılacak. 'Çok iyi sürücüler' ise yüzde 50 indirim alacak. İşte ayrıntılar...
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