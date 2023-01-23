Sıfır otomobiller liste fiyatının çok üzerinde! Sıfır araçlarda 1001 kilometre oyunu

Yeni yılla birlikte ilan sitelerine konulan ikinci el görünümlü sıfır araçların sayısı arttı. Bayilerde bulunamayan birçok sıfır otomobil '1001 kilometre' bilgisi ile ederinin 200-300 bin TL üzerine ilan sitelerinde yer buldu. Öte yandan trafik sigortası yol haritası belli oldu. Yeni yılla birlikte Zorunlu Trafik Sigortaları ödemeleri değişti. Kaza yapma durumuna göre de sürücüler 7 basamağa kadar sınıflandırıldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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