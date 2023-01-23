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Sıfır otomobiller liste fiyatının çok üzerinde! Sıfır araçlarda 1001 kilometre oyunu

A Haber
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Giriş: 23.01.2023 10:47
Yeni yılla birlikte ilan sitelerine konulan ikinci el görünümlü sıfır araçların sayısı arttı. Bayilerde bulunamayan birçok sıfır otomobil '1001 kilometre' bilgisi ile ederinin 200-300 bin TL üzerine ilan sitelerinde yer buldu. Öte yandan trafik sigortası yol haritası belli oldu. Yeni yılla birlikte Zorunlu Trafik Sigortaları ödemeleri değişti. Kaza yapma durumuna göre de sürücüler 7 basamağa kadar sınıflandırıldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Sıfır araçlarda 1001 kilometre oyunu
Sıfır araçlarda 1001 kilometre oyunu
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