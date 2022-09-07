07 Eylül 2022, Çarşamba
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Sıfır ikinci elde son hafta paniği! Denetimler fiyatları nasıl etkiler?
Galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre araç satışı sınırlamasında son viraja girdi. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme yaptığı ve denetimlerine 15 Eylül'de başlanacak sınırlamada son bir haftaya girildi. Denetimler fiyatları etkileyecek mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.