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Sıfır ikinci elde son hafta paniği! Denetimler fiyatları nasıl etkiler?

A Haber
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Giriş: 07.09.2022 15:53
Galericiler, 6 ay ve 6 bin kilometre araç satışı sınırlamasında son viraja girdi. Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz ay yasal düzenleme yaptığı ve denetimlerine 15 Eylül'de başlanacak sınırlamada son bir haftaya girildi. Denetimler fiyatları etkileyecek mi? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı.
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