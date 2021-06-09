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Sıfır araç üretimi azaldı, 2. el otomobile talep yükseldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2021 15:55
Güncelleme:09.06.2021 16:08
Normalleşme adımlarıyla birlikte otomobil piyasası da hareketlendi. Sıfır araçlarda çip krizi etkisi kendini gösterirken ikinci el otomobil piyasası mevsimin de etkisiyle yoğun günler geçiriyor. Ayrıntıları İstanbul’dan A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır’ın konuğu olan otomobil satış müdürü Metin Üzer aktardı.
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