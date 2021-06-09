Sıfır araç üretimi azaldı, 2. el otomobile talep yükseldi

Normalleşme adımlarıyla birlikte otomobil piyasası da hareketlendi. Sıfır araçlarda çip krizi etkisi kendini gösterirken ikinci el otomobil piyasası mevsimin de etkisiyle yoğun günler geçiriyor. Ayrıntıları İstanbul’dan A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır’ın konuğu olan otomobil satış müdürü Metin Üzer aktardı.

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