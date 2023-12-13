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Sedan modeli 2025 yılında üretilmeye başlanacak! 15 binden fazla Togg yollarda

A Haber
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Giriş: 13.12.2023 15:47
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirdi. Togg'un milletin ortak kazanımı olduğunu ifade eden Bakan Kacır, şu an ülke genelinde 15 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu söyledi. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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