Satın almak mı kiralamak mı? Piyasalar 7 Temmuz'u bekliyor

7 Temmuz'dan sonra araç piyasasında ne olacak? Yürürlüğe girecek GSR 2 güncellemesi, şimdiden fiyatları geri çekti. Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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