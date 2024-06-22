22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Satın almak mı kiralamak mı? Piyasalar 7 Temmuz'u bekliyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2024 11:51
7 Temmuz'dan sonra araç piyasasında ne olacak? Yürürlüğe girecek GSR 2 güncellemesi, şimdiden fiyatları geri çekti. Otomobil Piyasası Uzmanı Mustafa Anaçal A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Piyasalar 7 Temmuz’u bekliyor
Piyasalar 7 Temmuz'u bekliyor
İntikamdan doğan marka
İntikamdan doğan marka
Araç kiralamaya yoğun talep!
Araç kiralamaya yoğun talep!
Araçta klima nasıl kullanılmalı?
Araçta klima nasıl kullanılmalı?
Aldığı otomobil toplama çıktı
Aldığı otomobil toplama çıktı
İlk dikiz aynası
İlk dikiz aynası
2. el otomobil alacaklar dikkat!
2. el otomobil alacaklar dikkat!
Yeni araç alacaklar dikkat!
Yeni araç alacaklar dikkat!
“Aracımı tamir etmedin” davası
“Aracımı tamir etmedin” davası
Yeni araç alacaklar dikkat
Yeni araç alacaklar dikkat
Araç alım-satımında ’fast’ dönemi!
Araç alım-satımında 'fast' dönemi!
Sahte oto yedek parçaları ele geçirildi!
Sahte oto yedek parçaları ele geçirildi!
Daha Fazla Video Göster