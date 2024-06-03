03 Haziran 2024, Pazartesi
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Sahte oto yedek parçaları ele geçirildi! Suç unsurları Emniyet’te sergilendi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Ekipleri, sahte oto yedek parçası kapsamında operasyon düzenledi. Baskında ele geçirilen suç unsurları, Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları canlı yayında anlattı.