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Sahte oto yedek parçaları ele geçirildi! Suç unsurları Emniyet’te sergilendi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 03.06.2024 12:07
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Ekipleri, sahte oto yedek parçası kapsamında operasyon düzenledi. Baskında ele geçirilen suç unsurları, Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları canlı yayında anlattı.
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