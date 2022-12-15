Riskli sürücülere psikolojik eğitim verilecek! Trafikte riskli sigortalara yaptırımlar gelecek

Yeni trafik düzenlemesi ile riskli sürücülerin sadece sigorta primleri artmayacak. Aynı zamanda bu sürücüler için psikolojik takviye ve eğitimler de verilecek. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan psikoteknik uzmanı Cengizhan Kutlu anlattı.

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