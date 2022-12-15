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Riskli sürücülere psikolojik eğitim verilecek! Trafikte riskli sigortalara yaptırımlar gelecek

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 15:02
Yeni trafik düzenlemesi ile riskli sürücülerin sadece sigorta primleri artmayacak. Aynı zamanda bu sürücüler için psikolojik takviye ve eğitimler de verilecek. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan psikoteknik uzmanı Cengizhan Kutlu anlattı.
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