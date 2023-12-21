Randevu sistemine rağmen yoğunluk! Araç muayene bitiş tarihinden kaç gün önce randevu alınabilir?

Araç muayene istasyonlarında yıl sonu yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler ve araç sahipleri yoğunluktan dolayı randevu alamıyor. Peki muayene bitiş tarihinden kaç gün önce randevu alınabilir? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan otomotiv sektörü uzmanı Mesut Bıyık verdi.

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