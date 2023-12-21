21 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Randevu sistemine rağmen yoğunluk! Araç muayene bitiş tarihinden kaç gün önce randevu alınabilir?

Randevu sistemine rağmen yoğunluk! Araç muayene bitiş tarihinden kaç gün önce randevu alınabilir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.12.2023 11:33
Araç muayene istasyonlarında yıl sonu yoğunluğu yaşanıyor. Sürücüler ve araç sahipleri yoğunluktan dolayı randevu alamıyor. Peki muayene bitiş tarihinden kaç gün önce randevu alınabilir? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan otomotiv sektörü uzmanı Mesut Bıyık verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Randevu sistemine rağmen yoğunluk!
Randevu sistemine rağmen yoğunluk!
Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası
Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama!
Zorunlu trafik sigortasında yeni uygulama!
Sıfır otomobilde son fırsat!
Sıfır otomobilde son fırsat!
Yediemindeki araçlar ne zaman satılacak?
Yediemindeki araçlar ne zaman satılacak?
Togg’un sedan modeli 2025’de
Togg'un sedan modeli 2025'de
6 ay ve 6 bin kilometre şartı genişliyor
6 ay ve 6 bin kilometre şartı genişliyor
Togg farkı! İşte yükselişin sebebi
Togg farkı! İşte yükselişin sebebi
35 yıllık aracını elektrikli araca çevirdi
35 yıllık aracını elektrikli araca çevirdi
Kasko poliçe fiyatlarında düşüş
Kasko poliçe fiyatlarında düşüş
Oto aksesuarı kullananlar dikkat
Oto aksesuarı kullananlar dikkat
İkinci el araç ilanlarına düzenleme!
İkinci el araç ilanlarına düzenleme!
Daha Fazla Video Göster