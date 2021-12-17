Oyun konsolu değil otomobil! Video, oyun, müzik her eğlence mevcut

Gelişen teknoloji ile birlikte otomobillerde de eğlence sistemleri gelişti. Artık sadece müzik dinlenmekle kalınmıyor video izlenbiliyor, oyun oynanabiliyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.

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