17 Aralık 2021, Cuma
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Oyun konsolu değil otomobil! Video, oyun, müzik her eğlence mevcut
Gelişen teknoloji ile birlikte otomobillerde de eğlence sistemleri gelişti. Artık sadece müzik dinlenmekle kalınmıyor video izlenbiliyor, oyun oynanabiliyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.