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Oyun konsolu değil otomobil! Video, oyun, müzik her eğlence mevcut

A Haber
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Giriş: 17.12.2021 11:20
Gelişen teknoloji ile birlikte otomobillerde de eğlence sistemleri gelişti. Artık sadece müzik dinlenmekle kalınmıyor video izlenbiliyor, oyun oynanabiliyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
Oyun konsolu değil otomobil! OYUN KONSOLU DEĞİL OTOMOBİL!
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Oyun konsolu değil otomobil!
Oyun konsolu değil otomobil!
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