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Otoparklarda bekleyen 1.5 milyon araç! Araba alacakların merakla beklediği haber

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Giriş: 08.11.2023 13:47
Yedieminlerde saklanan hacizli araçların ihaleyle satışının başlayacağının duyurulmasıyla birlikte araç almayı düşünenler detayları araştırmaya başladı.
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