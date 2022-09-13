Otomotivde çipin ardından enerji krizi! Araç almak için uygun zaman ne?

Otomotiv sektörü çip krizinin etkileri bitmeden son 7-8 aydır da lojistik, hammadde ve enerji krizi gibi farklı sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin’in detayları otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu değerlendirdi.

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