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Otomotivde çipin ardından enerji krizi! Araç almak için uygun zaman ne?

A Haber
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Giriş: 13.09.2022 11:08
Otomotiv sektörü çip krizinin etkileri bitmeden son 7-8 aydır da lojistik, hammadde ve enerji krizi gibi farklı sorunlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin’in detayları otomotiv işletmecisi Göksel Erkoyuncu değerlendirdi.
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