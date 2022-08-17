Otomotiv sektörü mercek altında! Rekabet Kurumu sektördeki tüm zinciri detaylı araştırıyor

Son dönemin en çok konuşulan sektörlerinin başında gelen otomotiv sektörü, Rekabet Kurumu'nun da merceği altında. A Para'ya konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, motorlu taşıtlar sektör incelemesi başlattıklarını açıkladı. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu aktardı.

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