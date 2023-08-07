Otomotiv ihracatı temmuzda büyüdü

Türkiye otomotiv sektörü ihracatı temmuzda da arttı. Sektörün ocak-temmuz dönemi ihracatı yüzde 16 artışla 20,1 milyar dolar oldu. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.

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