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Otomobilde yatırım dönemi bitti

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 09:04
Bazı fırsatçıların elinde oyuncak olmuş, sıfırından pahalı hale gelmişti bundan bir süre önce ikinci el araç satışları. Yapılan düzenlemelerle otomotiv piyasası rahat bir nefes aldı. Hatta o rüzgar tersine döndü. Bayiler, kampanya yarışına girdi. Biz de hem rakamları hem de piyasadaki son durumu araştırdık.
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