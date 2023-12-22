Otomobilde yatırım dönemi bitti

Bazı fırsatçıların elinde oyuncak olmuş, sıfırından pahalı hale gelmişti bundan bir süre önce ikinci el araç satışları. Yapılan düzenlemelerle otomotiv piyasası rahat bir nefes aldı. Hatta o rüzgar tersine döndü. Bayiler, kampanya yarışına girdi. Biz de hem rakamları hem de piyasadaki son durumu araştırdık.

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