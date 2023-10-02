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Otomobilde fiyat artışı durdu! Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 14:53
Alınan önlemler sonrası otomobilde fiyatlar sabitlendi. Öyle ki firmalar, eldeki stokları eritmek için kampanyalar sunmaya başladı. Firmalar indirim ve cazip kredi koşullarıyla kampanyaya başladı. Teslimatlar 3 aydan 3 saate indi, aksesuar ve kasko hediye oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel değerlendirdi.
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