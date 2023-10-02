02 Ekim 2023, Pazartesi
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Otomobilde fiyat artışı durdu! Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü
Alınan önlemler sonrası otomobilde fiyatlar sabitlendi. Öyle ki firmalar, eldeki stokları eritmek için kampanyalar sunmaya başladı. Firmalar indirim ve cazip kredi koşullarıyla kampanyaya başladı. Teslimatlar 3 aydan 3 saate indi, aksesuar ve kasko hediye oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel değerlendirdi.