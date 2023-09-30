30 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Otomobil satışlarında rüzgar tersine döndü! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Otomobil satışlarında rüzgar tersine döndü! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2023 17:13
Sıfır otomobil satışlarında rüzgar tersine döndü. Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının vatandaşı korumak için aldığı sert tedbirler güçlü sonuçlar verdi. İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü
Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü
Otomobil bayilerinden indirim
Otomobil bayilerinden indirim
İş var yapacak işçi yok!
İş var yapacak işçi yok!
Togg vites büyüttü! Teslimatlar hızlanacak
Togg vites büyüttü! Teslimatlar hızlanacak
Erdoğan’dan Elon Musk’a fabrika teklifi
Erdoğan'dan Elon Musk'a fabrika teklifi
40 yıl sonra hayalindeki arabayı aldı
40 yıl sonra hayalindeki arabayı aldı
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş rüzgarı
İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş rüzgarı
İkinci el araç fiyatları düşüşte
İkinci el araç fiyatları düşüşte
Sahte isimle ilana büyük ceza!
Sahte isimle ilana büyük ceza!
Ek MTV’de taksit ödeme süresi uzatıldı!
Ek MTV'de taksit ödeme süresi uzatıldı!
Ek MTV ve yapılandırma için 3 gün
Ek MTV ve yapılandırma için 3 gün
Uzmanından ekspertiz tüyoları! Sahtekarlıkları nasıl anlarız? Düşürülen kilometre nasıl anlaşılır?
Uzmanından ekspertiz tüyoları! Sahtekarlıkları nasıl anlarız? Düşürülen kilometre nasıl anlaşılır?
Daha Fazla Video Göster