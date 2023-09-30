Otomobil satışlarında rüzgar tersine döndü! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Sıfır otomobil satışlarında rüzgar tersine döndü. Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının vatandaşı korumak için aldığı sert tedbirler güçlü sonuçlar verdi. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN