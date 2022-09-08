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Otomobil sahipleri dikkat! Bu oyuna sakın gelmeyin

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Giriş: 08.09.2022 23:45
Araç sahipleri parça değişimi için yetkili servisleri tercih etmeyince daha fazla mağdur olabiliyor. Otomobillerin orijinal parçaları araç sahibinden habersiz yan sanayi ürünlerle değiştiriliyor. A Haber konuya dair işin uzmanına mikrofon uzattı. İşte önerileri...

Daha ucuz maliyet çıkarması için aracınızı götürdüğünüz tamirhaneler pahalıya patlayabilir.

Sürücülerin tamirhanelerde en sık rastladığı durumlardan biri de araçlarını parçalarının orijinalleri değil de yan sanayilerle değiştirilmesi.

Peki bu nasıl anlaşılır? Üstesinden nasıl gelinir? A Haber konuya dair işin uzmanına mikrofon uzattı. İşte önerileri...

"2 YOLU VAR!"

A Haber'e konuşan motor ustası Necdet Balcı, "Daha fazla para alabilmek için orijinal değil muadil ürünler kullanılıyor. Bunun önüne geçmenin iki yolu var. Birincisi güvendiğiniz, bildiğiniz ustaya ve yere gideceksiniz. İkincisi malzemenizi yetkili servisten kendiniz alacaksınız. Bunun başka türlü önüne geçemezsiniz." dedi.

Necdet Balcı, tamir sırasında aracın başında durulması gerektiğini vurguladı.

"ARACIN BAŞINDA DURUN"

Balcı, "Orijinal parçanın da mutlaka resimlerini isteyin hatta imkânınız varsa aracınızın başında durarak işlemlerin yapılmasını izleyin. Ne kadar tavsiyeyle gitmiş olsanız bile ustanın nasıl çalıştığını görmeniz açısından, içiniz rahat etmesi için başınızda durmanızı tavsiye ederim." ifadelerine yer verdi.

Usta Necdet Balcı sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu orijinal bir yağ filtresi bu da muadil bir yağ filtresi. Bunları usta çeker yerine taktıktan sonra resmini atar whatsapp'tan kafalarda soru işareti kalmamış olur."

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