Otomobil piyasası aralık ayını kampanyalarla ve ÖTV matrahı düzenlemesiyle hareketli geçirdi. Uzman isimler satışların ivmelendiğini belirtti. Peki Otomobil piyasası yeni yıla nasıl girdi? Araçlar stoklanıyor mu? İkinci el araç piyasasında hareketlilik yaşanıyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğu’nun konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey değerlendirdi.

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