02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları Otomobil piyasası yeni yıla nasıl girdi? Araçlar stoklanıyor mu?

Otomobil piyasası yeni yıla nasıl girdi? Araçlar stoklanıyor mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2023 12:23
Otomobil piyasası aralık ayını kampanyalarla ve ÖTV matrahı düzenlemesiyle hareketli geçirdi. Uzman isimler satışların ivmelendiğini belirtti. Peki Otomobil piyasası yeni yıla nasıl girdi? Araçlar stoklanıyor mu? İkinci el araç piyasasında hareketlilik yaşanıyor mu? Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğu’nun konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otomobil piyasası yeni yıla nasıl girdi?
Otomobil piyasası yeni yıla nasıl girdi?
64 model aracı 1 senede yaptı
64 model aracı 1 senede yaptı
Araç tamirinde parça oyunu!
Araç tamirinde parça oyunu!
Sık arızalanan araç için bedel iadesi
Sık arızalanan araç için bedel iadesi
Bayiler yılbaşı öncesi araç mı stokluyor?
Bayiler yılbaşı öncesi araç mı stokluyor?
2. el araç piyasasında hareketlilik!
2. el araç piyasasında hareketlilik!
Hangi araç için ne kadar MTV?
Hangi araç için ne kadar MTV?
Antifriz nasıl kullanılır?
Antifriz nasıl kullanılır?
Sıfır araçlar gemilerde satılıyor
Sıfır araçlar gemilerde satılıyor
Öğrencilerinden başarılı proje!
Öğrencilerinden başarılı proje!
Araç almalı mı beklemeli mi?
Araç almalı mı beklemeli mi?
KKTC’de Togg heyecanı!
KKTC’de Togg heyecanı!
Daha Fazla Video Göster