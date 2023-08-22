Otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fırsatçılara karşı otomotiv piyasasında yapılan denetimlerde 211 milyon lira idari para cezası uygulandını söyledi. Denetim ve tedbirler neticesinde de sıfır araç fiyatlarında büyük düşüş bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. İMAS Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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