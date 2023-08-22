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Otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 15:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fırsatçılara karşı otomotiv piyasasında yapılan denetimlerde 211 milyon lira idari para cezası uygulandını söyledi. Denetim ve tedbirler neticesinde de sıfır araç fiyatlarında büyük düşüş bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. İMAS Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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