22 Ağustos 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Otomobil fiyatlarında düşüş beklentisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fırsatçılara karşı otomotiv piyasasında yapılan denetimlerde 211 milyon lira idari para cezası uygulandını söyledi. Denetim ve tedbirler neticesinde de sıfır araç fiyatlarında büyük düşüş bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. İMAS Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.