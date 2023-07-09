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Otomobil fiyatları nasıl etkilenecek?

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Giriş: 09.07.2023 08:32
İkinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesi 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı. Kararın ardından bazı internet satış sitelerinden 3 sıfır silinerek yeni fiyatların yazıldığı görüldü. Ticaret Bakanlığı anında harekete geçti. Yaptırım uygulanacağını belirtti. Peki bu yaptırımlar sonuç verecek mi? İkinci el araç  piyasasında düşüş yaşanır mı? Uzmanlar yanıtladı.
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Otomobil fiyatları nasıl etkilenecek?
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