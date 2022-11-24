24 Kasım 2022, Perşembe
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OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? İŞTE YENİ ÖTV MATRAH ORANLARI
Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV matrah oranları ne oldu? Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncular A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.