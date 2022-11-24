OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ? İŞTE YENİ ÖTV MATRAH ORANLARI

Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV matrah oranları ne oldu? Otomotiv İşletmecisi Göksel Erkoyuncular A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN