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Otomobil devi Tesla binlerce otomobilini geri çağırıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2023 10:26
Tesla, gevşek cıvatalar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3 bin 470 adet Model Y aracını geri çağırma kararı aldı. Tesla, geri çağırma sorunuyla ilgili olabilecek herhangi bir yaralanma veya ölüm olmadığını da rapor etti.
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