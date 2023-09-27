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Otomobil bayilerinden indirim! Yanıltıcı ilan önlemi fiyatları indirdi

A Haber
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Giriş: 27.09.2023 12:30
Ticaret Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerle sıfır otomobil satışlarında fahiş fiyat artışı durdu. Bayiler indirim kampanyalarına yöneldi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı. Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Temel araç piyasasındaki son durumu değerlendirdi.
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Otomobil bayilerinden indirim
Otomobil bayilerinden indirim
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