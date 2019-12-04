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04.12.2019
Otomobil alacaklar dikkat! 2019 yıl sonu kampanyaları...
Otomotivde yıl sonu kampanyaları başladı. Bazı firmalar yüzde 20'ye varan indirimler yapıyor. Düşük kredi faizleri ve hurda teşvik indirimi de eklenince 60 bin liraya kadar indirimli sıfır araç alınabiliyor. Peki, bayilerde satışlar ne durumda? Tüm detaylar haberimizde...
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