Osmaniye’de klasik otomobil sevdalısı adam araçları satışa çıkardı

Osmaniye’de ikamet eden klasik otomobil sevdalısı adam, seneler içerisinde ilk sahiplerinden aldığı 11 tane klasik aracı satışa çıkardı. Klasik araçların arasında Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen’in ilk albümünü çıkardıktan sonra babası Fikret Besen’e satın aldığı 1979 model otomobil de bulunuyor.

Osmaniye'de yaşamını sürdüren Mustafa Ataşer, Mustafa Bey adlı bir yakını ile beraber seneler içerisinde ilk sahiplerinden aldıkları ve bakımını yaptıkları klasik araçlarından oluşan bir koleksiyon yaptı.

"DEĞER VERECEK BİRİLERİ ÇIKARSA…"

Tutkunu olduğu klasik otomobiller arasında tanınmış markaların 1972 modelden 1996 modeline kadar otomobillerin olduğu 11 klasik otomobili Osmaniye'de görücüye çıkaran Mustafa Ataşer, otomobilleri kendisinden daha iyi bakabilecek ve değer verecek birileri çıkarsa satabileceğini söyledi.

İÇLERİNDE ÜMİT BESEN'İN BABASININ OTOMOBİLİ DE VAR

11 klasik otomobilin arasında en dikkat çekici olan ise Osmaniyeli sanatçı Ümit Besen'in ilk albümünü çıkardıktan sonra babası Fikret Besen'e hediye olarak aldığı ve Besen'in daha sonra sattığı 1979 model Ford Taunus marka otomobil.

"İLK SAHİBİNDEN VE HEPSİ ORİJİNAL OTOMOBİLLER"

Klasik otomobil tutkunu Mustafa Ataşer, otomobillerin tamamımın bir hikayesi olduğunu belirterek, "Zaten bu klasiklere değer katan hikayeleridir. Biz Mustafa Bey ile Osmaniye'de uzun yıllardır bu otomobilleri topluyoruz. Bu araçlarımızın hepsi ilk sahibinden. Arabalarımızın fazla olmasından ve artık çok ilgilenemediğimiz otomobilleri hem görücüye hem satılığa çıkardık. Aralarında 1972 model var, 1976 model olan var. Ve tamamen ilk sahibinden ve hepsi orijinal otomobiller. Umarım alıcıları çıkar. Bizim gözümüz gibi baktığımız bu araçlar yeni sahiplerinde daha mutlu olurlar" şeklinde konuştu.