31 Aralık 2022, Cumartesi
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Orijinal yerine yan sanayi parça takılıyor! Yedek parçaların belgesini isteyin
Sıradaki haberimiz araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Otomobilinizde değişen parçalar orijinal ya da yan sanayi parçalar olabilir, fakat değişim sırasında size orijinal parça gösterilip muadil parça da takılabiliyor. Peki bu duruma düşmemek için neler yapılması gerekiyor? İşte tüm detaylar...