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Mühendislik öğrencilerinden başarılı proje! 15 yılda 15 hidrojenli araç ürettiler

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Giriş: 19.12.2022 16:40
Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri 15 yılda 15 hidrojenli araç üretti. Öğrencilerin amacı alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek. Yaklaşık 30 kişiden oluşan Hidroana ekibi 2023 için de iddialı. Sıralamalarda en üste çıkıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve kupa getirmek istiyorlar.
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