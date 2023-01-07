MTV’de ilk taksit ödemesi! Son tarih 31 Ocak

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak Salı. O tarihten sonra yapılacak ödemelere gecikme faizi uygulanacak. Peki kimler ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek? İşte detaylar…

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