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MTV’de ilk taksit ödemesi! Son tarih 31 Ocak

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Giriş: 07.01.2023 16:05
2023 yılı motorlu taşıtlar vergisi ilk taksit ödemesi için son tarih 31 Ocak Salı. O tarihten sonra yapılacak ödemelere gecikme faizi uygulanacak. Peki kimler ne kadar motorlu taşıtlar vergisi ödeyecek? İşte detaylar…
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