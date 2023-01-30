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MTV'de ilk taksit için son gün yarın! 4 taksite kadar ödenebilecek

A Haber
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Giriş: 30.01.2023 10:51
2023 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. Ödemeler yarın gün sonuna kadar yapılabilecek. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan güvenli sürüş uzmanı Arslan Akbaş aktardı.
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