Sürücüler kaza yaptıklarında otomobilin boyanan parçalar aracın değerini düşürüyor. Ancak mikron boyama uygulaması sayesinde araçlar orijinaline en yakın şekilde boyanmaya başlandı. Peki mikron boya uygulaması nedir, nasıl uygulanır? Detaylar haberimizde.

Otomobil sektörüne yakın zamanda giren bir uygulama aslında mikron boya. Özellikle otomobil satışlarında kötü amaçla kullanılabiliyor. Peki nedir mikron boya ve nasıl uygulanıyor?

Tayfun Yıldırım mikron boyayı, ''Mikron boya uygulaması araçlarda kötü yapılan işlemler sonucunda macun ve dolgu yapılarak yapılan işlemin, daha ayrıntıya girilerek daha az macun çekilerek daha az malzeme kullanılarak yapılan bir uygulama. Mikron boya, araçlarda kötü yapılan işlemler sonucunda macun ve dolgu yapılarak yapılan işlemin, daha ayrıntıya girilerek daha az macun çekilerek daha az malzeme kullanılarak yapılan bir uygulama'' sözleriyle anlattı.

A Haber mikrofonunu bir vatandaşa uzatarak ''Mikron boya uygulaması hakkında bir bilginiz var mı?'' sorusunu yönelttiğimizde vatandaş daha önce bu uygulamadan haberdar olduğunu belirtti.

ANLAŞILMASI OLDUKÇA ZOR

Hakan Kaldırım, mikron boyanın iyi yapılırsa çok zor anlaşıldığını belirtti.

Otomobil satışlarında ''Boya takıntım yok'' diyenler de var, ''Benim için orijinal önemlidir'' diyen de. Fakat işin içine mikron boya girince kafalarda soru işareti oluşuyor.

KANDIRMACA YAPMAK İÇİN DE KULLANANLAR VAR

Mikron boya ile ilgili bilgi aktaran Hakan Kaldırım, ''Aracını genelde sevenler bu uygulamayı yapıyor çok zahmetli bir iş bu uygulamayı yapmak ama tabi kandırmaca yapmak için de kullananlar var bunu. Mikron boya yapılıyor. Hiç bir şey yokmuş gibi satabiliyor.'' dedi.

MİKRON BOYA NASIL ANLAŞILIYOR?

Tayfun Yıldırım mikron boyanın nasıl anlaşılacağını, ''Bunlar güzel bir expertiz ustasına götürülürse bunlar illaki bir şekilde anlaşılabiliyor. Çünkü mikron boya uygulamasında %100 gibi bir kavram yoktur. %90 - 95 arasında yakalanan bir sonuç var. Yani %5 - 10 luk bir hata payı kalıyor. Bunu da iyi bir usta anlayabiliyor.'' ifadeleriyle anlattı.