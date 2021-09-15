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Mercedes EQS Türkiye'de! Markanın ilk elektrikli lüks sedanı sahneye çıktı I İşte Mercedes EQS'in Türkiye fiyatı ve özellikleri

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Giriş: 15.09.2021 09:36
Mercedes-EQ'nun ilk elektrikli lüks sedan modeli olarak bilinen Mercedes EQS Türkiye'ye geldi. Mercedes aracın Türkiye'deki satış fiyatını da açıklarken, aracın çarpıcı özellikleri göz doldurdu. İşte Mercedes EQS fiyatı ve özellikleri...
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