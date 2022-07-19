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Küresel otomotiv pazarında satışlar azaldı! Otomotiv satışı Avrupa’da sert geriledi

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Giriş: 19.07.2022 11:04
Tüm dünyada otomotiv sektörü sert fren yaptı. Tedarik sorunları bayileri boş bıraktı. Avrupa'da otomotiv satışları yüzde 15,4 İngiltere'de de yüzde 24 daralarak son 26 yılın en düşük seviyesini gördü. Türkiye'de ise satışlar talepteki canlılığa bağlı olarak yükseldi. Binek ve hafif ticari araç satışları iç pazarda yüzde 1 artışla 80 bin 652 adet oldu.
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