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KKTC’de Togg heyecanı! KKTC Ulaştırma Bakanı Arıklı: Togg’u Türkiye’ye getireceğiz

A Haber
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Giriş: 17.12.2022 09:19
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yerli otomobil Togg'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Lefkoşa'dan detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktardı.
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